حسن الرداد وعائشة بن أحمد يسافران إلى باريس لهذا السبب

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة تجمعها بالفنان حسن الرداد، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر كلا من حسن وعائشة من خلال الصورة، وهم على متن طائرة، كما علقت عائشة عليها قائلة: باريس.. أحنا جايين.

ومن ناحية آخرى يستعد الفنان حسن الرداد، والفنانة عائشة بن أحمد لإستكمال تصوير فيلم توأم روحي، كما تشاركهما في البطولة الفنانة أمنية خليل.

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يذكر أن الفنانة عائشة بن أحمد تنتظر عرض فيلم "الفلوس"، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق، وبطولة كل من تامر حسني، زينة، خالد

الصاوي، أحمد السقا، مي عز الدين، علي ربيع، عائشة بن أحمد، محمد سلام، دينا محسن، أحمد فتحي، كميل سلامة، زيزو.

تدور أحداث الفيلم حول سيف، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا نهائية من الخدع واﻷلاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.