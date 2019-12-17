فيديو.. حكيم يطرح كليب الراجل الصح

طرح النجم حكيم أحدث كليباته بعنوان الراجل الصح، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وأغنية الراجل الصح من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد

عبدالمنعم، وتوزيع أشرف البرنس، وتعد الأغنية، هي اسم الألبوم والمقرر طرحه اليوم.

وألبوم الراجل الصح، يضم 10 أغاني من

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بينهم: ليلة بمبي، سيبونا في حالنا، الموضة السنة دي، وغيرهم من الأغاني المتنوعة والمتميزة.

يذكر أن النجم حكيم طرح مؤخرًا أغنية بعنوان الجارسون، وهي من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع أشرف البرنس.