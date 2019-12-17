طرح النجم حكيم أحدث كليباته بعنوان الراجل الصح، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
وأغنية الراجل الصح من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمدعبدالمنعم، وتوزيع أشرف البرنس، وتعد الأغنية، هي اسم الألبوم والمقرر طرحه اليوم.
وألبوم الراجل الصح، يضم 10 أغاني من
يذكر أن النجم حكيم طرح مؤخرًا أغنية بعنوان الجارسون، وهي من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع أشرف البرنس.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. حكيم يطرح كليب الراجل الصح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.