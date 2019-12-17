فيديو.. محمود العسيلي يكشف موعد طرح تمثيلية

كشف الفنان محمود العسيلي عن موعد طرح أغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم تمثيلية، والمقرر طرحها قبل نهاية العام الجاري.
كما كشف العسيلي أيضًا عن أغنية جديدة بعنوان جنة تكفينا، والتي من المقرر طرحها في عيد الحب المقبل، وجاء ذلك عبر قناة برنامج عرب وود الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
يذكر أن الفنان محمود العسيلي طرح مؤخرًا كليب بعنوان إنتي وأنا، وهو من إخراج إبراهيم حدرج، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع علي فتح الله، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة، وذلك منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
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