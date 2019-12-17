صور.. تكريم درة في الجامعة الفرنسية

نشرت الفنانة درة صور تكريمها من قبل الجامعة الفرنسية، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأعربت درة عن سعادتها قائلة: سعيدة بتكريمي في الجامعة الفرنسية في مصر وباستقبال الطلبة لي بكل حب وكلامي معهم بصدق عن تجربتي ومشواري في الفن والحياة.

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يذكر أن الفنانة درة شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسلها، والذي يحمل أسم بلا دليل، وهو من تأليف وإخراج وبطولة كل من خالد سليم، نيكولا معوض، جمال عبدالناصر، حازم سمير، أشرف زكي، عمر

الشناوي، إسلام جمال، مها نصار، ديانا هشام، محمد لطفي شاهين، محمد أحمد ماهر، أحمد كرارة، إنعام الجريتلي، هاجر الشرنوبي، شادي جميل، عبير منير، نيرة عارف، شيرين عرفة، أحمد عبدالله محمود، حبيبة الخميسي، نهال الرملي، سمر علام، محمد طلبة، إيهاب ناصر، مروة جمال، مصطفى داغر، مريم أشرف، ريماس يونس، يوسف أشرف مصيلحي، سيف الدين محمد، نورين أشرف، ليلة عدنان، زينة محمد هاشم، تسنيم هاني، فراس سعيد، أشرف مصيلحي، صلاح الحسيني، طلعت الشريف، شريف عواد، محمد شيرين، لبنى عزت، بوسي الشامي، عمرو أسامة، محمد مكاوي، نائل مجدي، هشام الشويحي، محمد فرج، عمرو عثمان، إسلام حسن، أحمد أيمن، زينب طه، سامر المنياوي، رضوى العبادي، أحمد شاهين، أحمد شيحة، مصطفى سلامة، سلمى الديب، محمود المصري، نهى الليثي، محمد النويصري، أيمن مرجان.

وتدور أحداث المسلسل حول حبيبية عازفة القيثار، والتي تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه بعدما تخبرها ابنتها هنا بأنها شهدت على جريمة قتل تيمور الهواري والتي ارتكبها زوجها عمر فتسعى حبيبة لمعرفة الحقيقة.