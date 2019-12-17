ميرنا وليد - بيروت - وضعت ملكة جمال العرب المغربية بشرى علمي اللمسات الاخيرة على أغنية خاصة تحمل عنوان " ذكرى " من كلمات يونس آدم و الحان محمد الرفاعي و توزيع حمزة الغازي، و من المقرر ان تكون هذه الخطوة بوابة لاحتراف الغناء بعد ان سعت الحسناء الى تطوير إمكانياتها الصوتية عبر سلسلة من التمارين تحت اشراف مختصين في عالم الغناء و الموسيقى بين لبنان و المغرب، وكشفت انها تستعد لتصوير أغنيتها الاولى على طريقة الفيديو كليب خلال المرحلة المقبلة وفق رؤية جديدة قريبة من تطلعاتها .
من جهة اخرى اشارت بشرى في تصريح خاص لموقع الفن الى :"أن العمل الفني المذكور لكن يكون الاخير، وقالت : هناك خطوات لاحقة سوف أعلن عنها في التوقيت المناسب و هناك توجه جدي نحو مسار غنائي عصري يشبهني من حيث الصوت و الشكل و الصورة الروحية العامة.
وتابعت : "املك الموهبة و اسعى الى تطويرها باستمرار و الاهم انني وجدت نفسي في هوية فنية قريبة من احساسي العام، وهي ناحية جعلتني اضاعف اندفاعي نحو المزيد من الانجازات التي سترى النور تباعاً" .
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