خاص الفن- ليلى علوي تستعد لدراما 2020 لتعوّض غيابها

ميرنا وليد - بيروت - بعد توقف فيلم ​التاريخ السري لكوثر​ والذي صورته الممثلة المصرية ​ليلى علوي​ مع المخرج ​محمد أمين​ وتشاركها بطولته الممثلة زينة، قررت ليلى أن تعود للدراما في 2020 ، وقد علمم موقع الخليج 365 من مصدر مقرب لها بأنها تقرأ حاليا سيناريو مسلسل درامي جديد، ولكنها لم تتعاقد عليه حتى الآن بشكل نهائي حيث تنتظر الإنتهاء من قراءة السيناريو أولاً، وبعدها سترى الجهة الانتاجية التي ستتعاون معها لتعود للدراما بعد ابتعاد، وحتى لا تغيب عن جمهورها لفترة طويلة بعد توقف مشاريعها السينمائية في السنوات القليلة الماضية.

من جهة أخرى وعلى الرغم من انتهاء تصوير فيلم التاريخ السري لكوثر فلا يزال الفيلم حتى الآن حبيس الأدراج ولم يتم تحديد اي موعد لعرضه.

إشارة إلى أن جامعة عين شمس كرّمت اليوم ليلى علوي إذ كرّمها رئيس الجامعة الدكتور محمود المتيني على دورها الريادي في تناول قضايا المجتمع وطرحها من خلال أعمالها الفن بصفة الفن هو القوة الناعمة التي تصل سريعا لجموع المجتمع، ومنحها درع الجامعة من الدرجة الأولى، وهي تخرجت من كلية التجارة بالجامعة.