خاص الفن- مجيد الرمح يكشف عن جديده

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 ان الفنان اللبناني ​مجيد الرمح​ يحضّر البوم غنائي جديد بعنوان "مجيد الرمح 2020"، يتألف من 8 اغاني، انهى منه 4 اعمال و4 آخرين لا يزالون في الاستديو، واشار الى انه من الممكن ان يتخطى الألبوم الـ 8 اغاني.

ويتعاون فيه مع عدد كبيرمن الشعراء كـ فادي ابو خليل، مراد ابو الزور وشريف ترشيشي، ومن المحلنين سليم سلامة ومن الموزعين عامر منصور وناصر الأسعد، وعدد كبير غيرهم.

وكشف مجيد ان اغنية "لما الكذب" من الألبوم سيصورها على طريقة الفيديو كليب، كما سيحيي عدة حفلات، منها حفلة في رأس السنة في سوريا ، والكريسماس في قطر اما حفلة عيد العشاق في لبنان.

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