ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الممثلة المصرية ​إلهام شاهين​ متابعيها بنشرها صورة لها في مقبرة الممثل الراحل احمد زكي لتحيي ذكرى الأربعين الخاصة بإبنه الممثل ​هيثم زكي​ والذي رحل عن عالمنا مؤخرا.

وفي تصريح خاص لـ "الفن" قالت إلهام بـ "أن ما قامت به هو بدافع الحب والزمالة أيضاً وبأنها أحبت ان تتواجد لقراءة الفاتحة على قبره في ذكرى الأربعين لوفاته ،وتابعت إلهام بأن هيثم كان من المفترض أن يشاركها في فيلم يوم للستات لكن انقطاع الإتصال بينهما بعدها حال دون ذلك ولكنها كانت تتمنى أن يشارك في العمل" .

من جانب آخر وعن أعمالها الجديدة لديها أوضحت إلهام بأن "هناك العديد من المشاريع بالفعل تحضر لها وستكون قيد التنفيذ والعرض في 2020 ".

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- هذا ما قالته إلهام شاهين عن زيارتها لقبر هيثم أحمد زكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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