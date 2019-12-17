خاص الفن- زين العمر يستعد لإصدار أغنية وطنية جديدة

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان اللبناني ​زين العمر​ في حديث خاص لموقع "الفن"، أنه يحضر لإصدار أغنية وطنية جديدة، وهي من كلمات نبيل أبو عبدو.

وقال العمر: "ستكون اقوى من اغنية شو عملتلي بالبلد، وساكت ما بدك تحكي، رغم النجاح الكبير الذي حققته هاتان الاغنيتان".

وكان قد رفض العمر أي تعرض للجيش اللبناني، وكتب عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي :

"جيشنا دائماً على حق من يحضّر عريضة ويجمع عليها التواقيع لتقديمها لمراجع ومؤسسات دولية ضدّ جيشنا لإدانته وفرض عقوبات عليه بتهمة قمع متظاهرين " سلميين " هو خائن ويجب سحب الجنسية اللبنانية منه ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى".



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