ميرنا وليد - بيروت - يبدو أن النجمة العالمية ​كايت بكنسايل​ تفضل تصاميم المصمم اللبناني العالمي جورج شقرا حيث أنها تستمر في اتداء تصاميمه التي تخطف الأضواء أمام الكاميرات في المناسبات الفنية.

كايت ارتدت حديثاً في عيد ميلاد النجم العالمي شون كومز في لوس أنجلوس فستاناً أسود من مجموعة الكوتور لشتاء 2018 لجورج شقرا.

الفستان شديد الأناقة وأجمل ما في تصميمه الدانتيل والتول عند الأسفل.

ومن المرات السابقة التي ارتدت فيها كايت بكنسايل بتوقيع جورج شقرا في شهر تشرين الأول/أكتوبر، في العرض الأول لفيلمها Farming في نيويورك وحينها اختارت فستاناً أبيض من مجموعة الكوتور لشتاء 2019 لجورج شقرا.

وأيضاً في تشرين الأول/أكتوبر ارتدت بتوقيع جورج شقرا من مجموعة الكوتور لربيع 2019 وذلك خلال إطلالتها في برنامج The Tonight Show مع جيمي فالون.

وفي مسيرة كايت أيضاً العديد من الإطلالات بتوقيع جورج شقرا، لتؤكد أنها من أشد المعجبات بتصاميمه.

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