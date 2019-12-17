موجز "الفن": عمرو واكد متهم بقيادة خلية إرهابية.. وإليسا تهدد

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية إليسا ترفض الشتائم والتعرّض للمقدسات الدينية وتهدد بـ"البلوك" خاص "الفن"- هل تخوض أمل عرفة ثاني تجاربها هذا الموسم بهذا المسلسل؟ خاص- رانيا يوسف تكشف لـ"الفن" سبب تقديمها دور الأم في "الآنسة فرح" بالفيديو- هيا الشعيبي تهاجم المصورين: إحترموا خصوصيتي حلا نورة تتعرض للتنمر بسبب حاجبيها!-بالفيديو إتهام جديد لـ عمرو واكد بقيادة خلية إرهابية المزيد المزيد

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