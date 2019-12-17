عايدة صبرا ممثلة حقيقية وثائرة

ميرنا وليد - بيروت - لطالما عرفنا الممثلة اللبنانية ​عايدة صبرا​ إنسانة حقيقية صاحبة موهبة كبيرة وأستاذة تمثيل، ولم تنسَ عايدة أية فرصة لرسم الضحكة على وجوه الناس خلال سنوات طويلة. عايدة التي تنجح في إيصال ما تريد على طريقتها الخاصة، لاحظنا دعمها للثورة اللبنانية منذ الايام الاولى لها.

ومن خلال منشورات مؤثرة، حصدت عايدة نسبة اعجاب كبيرة بها واستقطبت محبين كثيرين وتشاركهم قصصا واقعية وحقيقية، ومن بعض ما قالته: "طلعت بسرفيس الشوفير إمرأة دارسة هندسة ٣ سنين وما قدرت تكفي. تزوّجت تحت ضغط عائلي عندا ولد معوّق. طلبت مساعدة من أحد الحراميي قلها انشالله بدي ضل اعطيكي مصاري كل الوقت. وزعبها وعندها صبية متخرّجة هندسة بتفوق وعاطلة عن العمل. جوزها عاطل عن العمل..اذا نحنا قطّاع طرق هني قطّاع أرزاق وقطّاع حرّية وقطّاع شرف وقطّاع أخلاق وقطّاع أرواح وقطّاع كرامة".

وإنتقلت ثورة عايدة الى الممثلات اللواتي يفشلن في إثبات مواهبهن،وكتبت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، معبّرة عن رفضها لهذا الواقع في الدراما التلفزيونية :"وانتو الممثلات يللي بتسمعوا تسميع وبتفيقوا من النوم full make up وبكل المسلسلات بتمثلوا نفس الشي، مش ناسيتكن".

وأضافت الى تعليقها عبارة "كلن يعني كلن" المستخدمة في الإنتفاضة التي يقوم بها اللبنانيون لمكافحة الفساد.

عيدا صبرا فنانة وممثلة حقيقية صادقة وجريئة.

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