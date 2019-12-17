كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راجح داوود ينضم لـ"كان لك معايا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم الموسيقار الكبير راجح إلى فريق عمل الفيلم الروائى القصير "كان لك معايا"، والذي تقوم ببطولته كل من الفنانة صفية العمري والفنان محمود قابيل، ومن إخراج روجينا بسالي.

وتواصل حالياً مخرجة الفيلم روجينا بسالى مونتاج العمل، بعدما تم الإنتهاء من تصوير كافة مشاهدة خلال الفترة الماضية، وأكدت أن فريق العمل سعيد للغاية بأنضمام واحد من أعلام الموسيقى التصويرية فى مصر كـ راجح دوادد للفيلم وهو ما سيضيف الى قيمة العمل.

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وتدور أحداث فيلم "كان لك معايا"، فى إطار اجتماعي رومانسي، وهو من بطولة الفنانة صفية العمري والفنان محمود قابيل، بالإضافة الى كل من الشباب منة جلال وأسامة أسعد وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم الفنانة التونسية عائشة بن أحمد ومن إنتاج المركز القومي ومن من تاليف روجينا بسالي ويوسف وجيه، ومن إخراج روجينا بسالي.

ويعد الموسيقار راجح داوود، واحداً من أهم الموسيقيين في مصر، وحملت عدد من الأعمال السينمائية الهامة توقيعه، مثل البحث عن سيد مرزوق، الكيت كات، أرض الخوف، رسائل البحر، مواطن ومخبر وحرامي، الراعي والنساء، وغيرها من الأعمال.

كما حصل الموسيقار الكبير راجح داوود، على العديد من الجوائز والأوسمة أهمها وسام شرف من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز 2018 بعد تلحينه النشيد الوطني الموريتاني وجائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة، وجائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة.