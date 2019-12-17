تراند اليوم : هنا الزاهد تعاتب أحمد فهمي بسبب هذه الصورة -شاهد

يحب الممثل أحمد فهمي مشاركة جمهوره بصور له يظهر فيها بإطلالاته الغريبة.

نشر فهمي صورة جديدة له عبر حسابه على Instagram ظهر فيها واقفا وينظر إلى شيء ما.

لم يعلق فهمي على الصورة بأي شيء، وتلقى تعليقات كثيرة من جمهوره الذي عبر عن استغرابه من ملابسه.

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فيما كان لزوجته الفنانة هنا الزاهد تعليقا على الصورة، إذ عبرت عن إنزعاجها لأنه لم يذكر اسمها وأنها التقطت له هذه الصورة، خاصة أنها تعبت وجلست على الأرض من أجل التقاطها.

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يشار إلى أن أحمد فهمي وهنا الزاهد احتفالا بزفافهما أول سبتمبر الماضي، في حفل كبير بأحد فنادق القاهرة حضره عدد كبير من النجوم.