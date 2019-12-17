تراند اليوم : بعد إنفصالها عن زوجها .. أصالة توهب نفسها لجمهورها

بعد تداول الشائعات حول انفصال الفنانة أصالة نصري، وزوجها المخرج طارق العريان، وتأكيد البعض انفصالهما، والتزام الزوجان الصمت، وعدم توضيح موقفهما، أكدت أصالة على امتناعها عن الحديث

وكشفت خلال لقائها مع برنامج The Insider بالعربي، سبب امتناعها عن الحديث عن ما تردد حول انفصالها عن زوجها، مؤكدةً إنها تشارك الجمهور دائمًا بكل أمورها الشخصية طالما أن ذلك الأمر بعيدًا تمامًا عن أي طرف آخر

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وقالت أصالة: “أي شيء بحسه أنا، يخصني أنا، ولا يمس شعور أي فرد من عائلتي زوجي، أولادي، أو والدتي أو أصدقائي، طالما شعور خاص فيا بحس بأمانة أني اقوله”

وأضافت: “أعبر بصدق عما يخصني، أنا بحس اني ملك عام، أنا أساسًا صناعة الناس”