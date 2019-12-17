الدفاع المدني: انهيار سور ومواقف «جامعة المعرفة» وإنقاذ 4 أشخاص

أعلنت إدارة الدفاع المدني في الرياض اليوم الثلاثاء في 17 ديسمبر، عن إنقاذ 4 أشخاص تعرضوا للاحتجاز في حادثة انهيار السور الخارجي، وسقف المواقف لجامعة المعرفة الأهلية، على طريق الملك خالد، الفرعي.
وفي سياق متصل، أكد الدفاع المدني أنّ إصابة إحدى الحالات الـ4 التي تم انتشالها من تحت الأنقاض، حرجة، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ بالموقع حتى الساعة.
يشار إلى أنّ السور الخارجي وسقف المواقف في جامعة المعرفة الأهلية في الرياض، تعرّضا إلى انهيار، ما نتج عنه احتجاز اثنين من موظفي أمن الجامعة.
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