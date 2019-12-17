بانورما الجميلة 2019: إليسا: إنجازات بالجملة رغم المشاكل والمرض والاعتزال

لن تنسى إليسا العام 2019، فقد استقبلته بعملية جراحية ليدها في بلجيكا، وأعلنت خلاله ما يشبه الاعتزال، ودخلت في سلسلة مشاكل أثّرت كثيراً في وضعها النّفسي والصحّي، لتنهي العام بسلسلة إنجازات، من حفلات على امتداد العالم العربي.

-خبران سيّئان

استقبلت إليسا العام 2019 من دبي، حيث أحيت حفلاً مع الفنان ماجد المهندس، بعدها بأيّام، قامت بإحياء حفل خيري في القاهرة، تبرعت بأجره لصالح مرضى السرطان في مصر.

وأعلنت إليسا قبل أيام من استقبال عامها الجديد، أنّها فقدت قدرتها على الإنجاب نتيجة للأثار الجانبية لعلاج السرطان الذي خضعت له، كما أعلنت أنّ الأمر لا يزعجها، وأنها ستقوم بتبنّي طفل فى حالة زواجها.

وكشفت عن إصابة شقيقتها بمرض السرطان، وأنها قامت بتصوير كليبها "إلى كل اللي بيحبوني" بسببها.

-عملية جراحية فاشلة

في شهر فبراير، خضعت إليسا لعملية جراحية في يدها في بلجيكا، بسبب احتباس المياه في يدها.

وأكدت الفنانة يومها أنّها عندما خضعت لعملية إزالة الورم السرطاني، أزال الطبيب 7% من الغدد الليمفاوية، وتسبب هذا الأمر باحتباس المياه داخل ذراعها.

وكانت الفنانة قد أجرت عملية باءت بالفشل، ولسوء حظّها باءت عمليتها الجديدة بالفشل أيضاً. وعادت في الصيف إلى ألمانيا، وعولجت من مضاعفات العمليّة، وأكّدت أنها لم تجرِ عملية جديدة.

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-إليسا تتحدّى الذكريات

قبل إجراء عمليتها، أحيت إليسا حفلاً في القرية العالمية في دبي، حيث سقطت في نفس التوقيت من العام السابق على المسرح، وفقدت الوعي بسبب تداعيات العملية الجراحية التي كانت قد خرجت منها للتو لإزالة الورم السّرطاني. وقد واجهت إليسا على المسرح ذكرياتها، حين اضطّرت لإخفاء خبر مرضها، وأعلنت أن سقوطها كان سببه الريجيم القاسي الذي كانت تخضع له، قبل أن تعود وتكشف الحقيقة في كليب "إلى كل اللي بيحبوني".

من كليب كرهني

-خلاف مع نوال الزغبي ونجوى كرم

بدأ العام 2019 بخلاف فنّي غير معلن بين إليسا ونوال الزغبي وبين إليسا ونجوى كرم، غذّته بعض المواقع الإلكترونيّة، وبعض الحملات المنظّمة من قبل حسابات وهميّة على مواقع التواصل الاجتماعي.

إلا أنّ الحرب، والتعليقات القاسية التي طالت الفنانات الثلاثة، ورغبتهنّ في إنهائها، دفعت بنجوى كرم إلى إرسال عطرها الجديد كبادرة محبّة لإليسا، التي بدورها قبلت الهديّة وردّت التحيّة بأجمل منها، لتعود نوال وتضع إشارات إعجاب داعمة لمصالحة الفنانتين، فاتحة بابها أمام مصالحة مع زميلتها.

-إعلان جديد وشعار لا استسلام

"لا للإستسلام"، شعار رفعته اليسا في المؤتمر الصحفي الذي عقدته قبل أشهر في بيروت، للإعلان عن تعاونها مع دار مجوهرات جديد في تشكيلة يعود جزء من ريعها لدعم مرضى السرطان.

ودعت المرضى إلى عدم الاستسلام، مؤكّدة أنها لو لم تكن قويّة، بدعم محبيها، لما كانت انتصرت على المرض الخبيث.

-الأكثر تأثيراً على السوشال ميديا

من ضمن إنجازات إليسا هذا العام، فوزها بحائزة الشخصية الاكثر تأثيرا على وسائل التواصل الاجتماعي من The MESMA الشرق الاوسط للأشخاص المؤثرين على السوشال ميديا.

وعلقت إليسا على فوزها "يسعدني الفوز بجائزة تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، لأنها أفضل طريقة للتواصل معكم، وأكبر منصة للأشخاص الذين أحبهم، وأيضاً للذين يكرهوني، ولكن يهتمون بأخباري".

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في حفل اطلاق البوم اليسا

-مشاكل مع "روتانا"

في شهر أبريل وبصورة مفاجئة، سحبت شركة "روتانا" كل أغاني فنانيها من تطبيق "أنغامي"، دون أن تسبق هذه الخطوة إعلان رسمي منها، لتتبرّع إليسا بالشرح لجمهورها، أنّ الأغاني سحبت وباتت على تطبيق "ديزير".

وجاء في تغريدة إليسا التي كتبتها عبر "تويتر" "كما لاحظتم أغنياتي لم تعد متوفّرة على تطبيق انغامي وأنا حزينة لذلك. لكن هذا قرار شركة روتانا وأنا أحترمه... أغنياتي متوفّرة الآن على تطبيق ديزر".

استسلمت إليسا يومها، لكن صراعها الخفي مع "روتانا" ظهر في الصيف، حين أعلنت ما يشبه الاعتزال.

-خيبة كليب "كرهني"

بعد أن اعتادت على إطلاق أهم الكليبات، أصيبت الفنانة بخيبة أمل، بعد أن أطلقت كليب "كرهني" تحت إدارة المخرجة إنجي جمال، وعادت به إلى الرومانسية، إلا أنّها لم تقدّم أي جديد، ومرّ الكليب مرور الكرام، بعد أن اعتادت على إحداث ضجّة في كل أغانيها المصوّرة.

اليسا بعد العملية الجراحية

-انسحاب من "ذا فويس"

بعد موسم ناجح، لم تتواصل مجموعة MBC مع إليسا لتصوير موسم جديد من برنامج "ذا فويس"، فاستبقت الفنانة الأمر، وأعلنت انسحابها من البرنامج، لانشغالها بالتحضير لألبوم جديد.

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وكان أحد متابعي إليسا على تويتر وجه لها سؤالاً حول مشاركتها في الموسم الخامس من البرنامج والذي من المنتظر أن ينطلق قريباً، لترد على الفور بأنها لم تتلق اتصالاً من إدارة البرنامج بعد للمشاركة في لجنة تحكيم الموسم المقبل، قبل أن تستدرك قائلة بأنه حتى في حال عرضت عليها إدارة البرنامج الانضمام إلى لجنة التحكيم فإنها سوف تعتذر، نظراً لانشغالها بالتحضير لألبومها الغنائي المقبل.

-اعتزال

في شهر أغسطس، فاجأت إليسا متابعيها على "تويتر"، وكتبت أنّ الألبوم الذي تحضّر له، سيكون الأخير لها، وأنّها سئمت العمل في جو اشبه بجو المافيات.

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لم توضح اليسا من قصدت بالمافيا، الكثيرون ظنّوا أن السبب خلافها مع "روتانا"، وتداعى الفنانون والإعلاميون لرفض قرار إليسا، إلا أنّها طمأنتهم إلى أنّها ستطلق البومها الجديد، ولم يعرف بعد سبب كتابتها هذه التغريدة، ولا خلفياتها.

الضمادات مكان العملية الجراحية

-حفلات بالجملة

كانت سنة 2019 سنة الإنتاج الفني الغزير لناحية الحفلات، حققت حفلات إليسا النجاح، إلا أنّها لم تمح الذكريات السيئة، من رحلة علاج في أوروبا، إلى مشاكل أحبطتها ودفعتها إلى إعلان ما يشبه الاعتزال، إلى اضطرارها لمواجهة حملات التنمّر كلما نشرت صورة لها، الأمر الذي ردّت عليه بالتأكيد أنّه لا يهز ثقتها بنفسها ولا يحبطها.