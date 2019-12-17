بالصور: رؤى الصبان المثيرة للجدل.... أمور قد لا تعرفونها عنها

هي واحدة من أكثر الأسماء بحثاً في الخليج، رؤى الصبان، الإعلاميّة والممثّلة التي تحوّلت إلى رمز للأناقة والموضة، ملهمة الفتيات الشابات، والتي نجحت في تكوين أسرة جميلة، بعد زواجها العام الماضي من الإعلامي السعودي حمود الفايز، وإنجابها قبل شهر ابنتها الأولى شيخة.

"الجميلة" تعرض أبرز المحطات في حياة رؤى الصبان، من طفولتها إلى زواجها مروراً بمسيرتها الفنّية.

-طفولة رؤى الصبان

ولدت رؤى الصبان في العين في 26 يونيو عام 1988، هي ممثلة ومذيعة إماراتية من أصل أردني.

والدها أردني ووالدتها مغربيّة، وقد تربّت ونشأت في دبي.

رؤى حاصلة على الجنسيّة الإماراتية وقد تنقّلت كثيراً بين الأردن والإمارات.

درست رؤى في مدرسة الشروق الخاصة في زعبيل، ونالت شهادة البكالوريوس وشهادة الماجستير في العلوم الدبلوماسية من الجامعة الأمريكية في دبي.

برزت ميول رؤى الفنيّة باكراً، وكانت تحلم بدخول عالم التمثيل منذ صغرها وبالتحديد من عمر الـ 10 سنين.

-بدايتها الفنية

دخلت رؤى مجال التّمثيل بالصّدفة، عندما شاهدها المخرج إياد الخزوز، وكانت عندها لا تضع أياً من مساحيق التجميل وأخبرها أنّه يبحث عن ممثلة ذات جمال طبيعي من أجل مسلسل تراثي.

كما بدأت مسيرتها في تقديم البرامج في مؤسسة دبي للإعلام عام 2007، وقدمت البرامج التالية : تكنـوميـديا السحب الكبير مــع النــاس مهرجان دبي السينمائي فوازير ثلاثين ليلة وليلة كأس دبي العالمي للخيول خمس مواسم ليالــي دبــي اربــع مواسـم الفرصــة تاراتــاتــا وغيرها.

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-زواجها من حمود الفايز

في فبراير 2018 تزوّجت من زميلها حمود الفايز بعد علاقة استمرت أشهر، وأقامت حفل زفاف تحدّث عنه الجميع.

صداقة جمعت الزوجين استمرّت 8 سنوات قبل أن يقرّرا الزّواج، وعن الخطوة الأولى قال حمود في مقابلة له "من خلال صداقتي مع رؤى عرفت من هي هذه الإنسانة، سواء على صعيد سمعتها الطيبة أم مهنيّتها، وهذان الأمران يهمان أي رجل يريد الارتباط بفتاة ما، وبكل بساطة ارتباطي برؤى جاء من خلال تلميحي لها في جلسة واحدة هي أقرب إلى التصريح عن مشاعري. وشعرت حينها بأنها تقبّلت هذا الشيء. ولا أخفيكم أن الخوف حينها وأنا ألمح لها بمشاعري كان موجوداً داخلي بأن لا ألقى تجاوباً منها، وخصوصاً أني غير معتاد على هذا السيناريو. وسرعان ما طلبت منها رقم شقيقها الكبير".

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بدورها أشارت رؤى إلى أنّ حياتها تغيّرت عُقب زواجها، وأنّها سعيدة بمشاركة زوجها في كل تفاصيل حياتها من فرح وزعل، وأكل وسفر وكل شيء.

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-ضرّة لرؤى الصبان؟

بعد زفافهما، انتشر فيديو "عقبال الثانية" الذي التقط أثناء العرس الرجالي الذي أقامه العريس في الرياض وانتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أكد حمود أن رؤى هي من أرسلت له الفيديو ممازحة "يتمنون لك الثانية" مشيراً إلى أن الشاب الذي التقط الفيديو من باب المزاح توقف عن تصويره على سناب شات بعد أن رمقه بنظرة استغراب، متمنياً لو أنه أكمل التصوير ليسمع تعليقه على الموضوع.

وأضاف حمود أنّ رؤى تعرف من الذي اختارته زوجاً لها، وأنها ستكون شريكة دائمة لحياته، متمنياً لو أنه تزوج باكراً لأن الزواج هو راحة واستقرار واطمئنان.

إطلالة رؤى الصبان بمليوني درهم

بلغت تكلفة إطلالة رؤى في حفل زفافها مليوني درهم إماراتي، ما بين الفستان والمجوهرات الثمينة التي اختارتها لليلة عرسها.

فالفستان من تصميم الكويتية منال المياس واستغرق تصميه 4 أشهر وبلغت تكلفته 100 ألف درهم، واختارت ساعة من الألماس يبلغ ثمنها نصف مليون، وكذلك خاتم الزواج الذي يحتوي على حبّة من الألماس يبلغ وزنها 2 قيراط، وتكلفته اكثر من نصف مليون درهم، اضافة الى سوار وقراط وتاج بلغت تكلفتها 416 ألف درهم.

رؤى في حفل زفافها

-مولودتها الأولى شيخة

في 6 نوفمبر الماضي، أعلنت رؤى عن استقبالها مولودتها الأولى التي أطلقت عليها اسم شيخة.

وأحبت رؤى الصبان أن تشارك الجمهور سعادتها بهذه الفرحة، ونشرت عبر "إنستقرام" صورة كتب عليها :"الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وهبنا الكريم هذا اليوم مولودة اسميناها "شيخة" نسأل الله أن يرزقنا برها، ويجعلها قرة عين لنا، واحفظها وبارك لنا فيها"، كما علقت عليها "الحمد لله رب العالمين على أجمل هدية شيخة بنت حمود".

وتفاعل متابعو رؤى معها وتمنوا لها الصحة والسعادة وباركوا لها بطفلتها الأولى شيخة.

-مجوهرات رؤى الصبان

تتميز الإعلامية رؤى الصبان بإطلالاتها الناعمة والأنيقة والبعيدة عن صخب الموضة، وهو ما يميزها عن أبناء جيلها، فهي تتمتع بلمسة كلاسيكية في إطار عصري، ولا ينصب هذا الحديث عن اختيارها لملابسها فحسب، بل إن اختياراتها للمجوهرات أيضاً يجب أن تكون مصدر إلهام لأي فتاة تبحث عن النعومة والتجدد.

تبتعد رؤى الصبان في كل اختياراتها عن الصخب، لذا تذهب إلى خطوط المجوهرات الهادئة، وعند التدقيق في كل إطلالاتها نلاحظ أنها، تقريباً، تحافظ على عدد محدد من قطع المجوهرات لا تحيد عنه، ربما تستغني عن بعض القطع في إطلالات معينة، ولكنها لا تتخطى هذه المعادلة بالزيادة إطلاقاً، فهي تحرص على ارتداء 4 قطع أساسية هي: الأقراط، اثنين من الخواتم بمعدل واحد في كل يد، سوار رفيع أو اثنين على الأكثر، وساعة يد، أما العقد فهو قطعة غير أساسية قد ترتديه أو تستغنى عنه بحسب شكل الفستان.

تعتبر رؤى من النجمات البعيدات عن الشائعات، إلا أنّها ملهمة للفتيات الخليجيات سواء بإطلالاتها، أو بتصريحاتها الرصينة، أو بطبيعة حياتها العصرية، التي تحرص على نقلها إلى حدٍ ما، مع محافظتها على خصوصيات عائلتها.