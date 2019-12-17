نائبة لبنانية تكشف سر ميريام فارس قبل ساعات من حفلها في الرياض

قبل ساعات من انطلاق حفلها في موسم الرياض، فجّرت نائبة لبنانيّة مفاجأة عن الفنانة ميريام فارس، وكشفت سراً كانت الفنانة حريصة على إبعاده عن الإعلام.

فقد كتبت النائبة بولا يعقوبيان، التي تنظّم كل عام حملة "دفى" التي تهدف إلى مساعدة الأسر المحتاجة في لبنان، أنّ ميريام تبرّعت بكامل أجرها عن حفل الرياض للحملة، وأنّها طلبت ألا يعلن الأمر في الإعلام، إلا أنّ يعقوبيان أعلنته، كي تضيء على الجانب الإيجابي لبادرة ميريام، ولتكون بمثابة عدوى ليحذو باقي الفنانين حذوها.

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فقد كتبت يعقوبيان على صفحتها على "تويتر"

"ميريام فارس الرائعة تقدم أرباح حفلتها الى المحتاجين في وطنها. شكراً على عطائك وبتمنى ما تزعلي لأني خبرت، حق الناس علينا بهالظرف الصعب ان نحاول مع نجومنا ان نحث كل مقتدر على المساعدة. مع نجوم لبنان فينا نساعد كل بيت بحاجة لدفا".

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وقامت ميريام بعمل ريتويت للتغريدة.

يذكر أنّ ميريام تستعد لإحياء حفلِ يجمعها بالفنان المغربي سعد المجرد، وفرقة ميامي، ضمن فعاليات موسم الرياض.

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وتأتي خطوة ميريام، تضامناً مع ما يجري في لبنان، ومع فقدان عددٍ كبير من الأسر اللبنانيّة لمورد رزقها، وهو ما أثار موجة من التعليقات الإيجابيّة، من قبل صحافيين وناشطين عبر موقع "تويتر"، أثنوا على خطوة ميريام، وتمنّوا أن يحذو باقي الفنانين حذوها، في ظّل الظّروف الأليمة التي يعاني منها البلد.

يبقى أن نذكر أنّ ميريام ستحيي ليلة رأس السنة في العاصمة الأردنيّة عمان.