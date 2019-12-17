نقل ابنة دوللي شاهين إلى المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية

شاركت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على تبادل الصور والفيديو إنستقرام، بمجموعة من الصور كشفت من خلالها عن تعرض ابنتها نور لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة، للاطمئنان على حالتها الصحية.

Advertisements

وظهرت نور ابنة دوللي شاهين في الصور داخل المستشفى أثناء كشف أحد الأطباء عليها، وعلقت دوللي شاهين على صور ابنتها وقالت «سلامة قلبك يا قمري، يا ريت قلبي يا نور عيوني وأنت تضلك بألف خير، يالإنسان الصادق الوحيد إللي عرفته بآخر عشر سنين... القلب الطاهر الحنون الوحيد إللي ما بيعرف شو يعني مصلحة ولا تزلف ولا كذب ولا حوارات الله يحميلي إياكي وشوفك أحسن بنت بالكوكب... بحبك غرامي»، وتفاعل الكثيرون من نجوم الفن ومحبي دوللي شاهين مع صور ابنتها وحرصوا على الاطمئنان على حالتها الصحية، ودعوا لها بتجاوز هذه الأزمة الصحية.

يشار إلى أن دوللي شاهين ترتبط بابنتها ارتباطاً شديداً، ودائماً ما تقوم ابنتها بتقليدها في الكثير من الأشياء، حتى أن جلسات التصوير التي تخضع لها دوللي شاهين تظهر معها بنفس الملابس.

وطرحت مؤخراً الفنانة اللبنانية دوللي شاهين أغنية الحاجة داعيالك التي حققت من خلالها نجاحاً كبيراً بسبب طبيعتها الشعبية، ومن المقرر أن تحيي دوللي شاهين مجموعة من الحفلات الغنائية خلال احتفالات رأس السنة المقبلة، وتمتلك حالياً دوللي شاهين أيضاً مجموعة من النصوص السينمائية الذي من المقرر أن تستقر على أحدها خلال الأيام المقبلة.

اقرئي ايضا : الصور الأولى من فيلم تامر حسني الجديد «مش أنا»