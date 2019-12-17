ماذا قال حسن يوسف عن خلع حجاب زوجته شمس البارودي؟

حالة من الجدل الشديد أثيرت خلال الأيام الماضية بعد انتشار عدد من الصور للفنانة المعتزلة شمس البارودي وهي مع أسرتها، وتردد الكثير من الشائعات حول أنها ستخلع الحجاب مثل عدد كبير من زميلاتها بالوسط الفني اللاتي قمن بخلع الحجاب خلال الفترات الماضية وأعلن عن عودتهن للساحة الفنية مجدداً.

وخرج زوجها الفنان حسن يوسف لينفي كل ما تردد، مؤكداً أن هذه الشائعة أمر موسمي تعودا عليه، وأن وضع شمس البارودي الحجاب أم خلعه هو أمر شخصي لها ليس لأي شخص الحق في التدخل به.

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وأضاف حسن يوسف في تصريحات صحافية أن خلع شمس البارودي شائعة سخيفة، وكثيراً ما تتردد هذه الأخبار التي دائماً ما تكون عارية تماماً من الصحة، وأن زوجته شمس البارودي ملتزمة بالحجاب منذ 37 عاماً، وتركت الوسط الفني والشهرة الكبيرة والثروة المادية وهي في أوج فترات نجوميتها وتتلقى دائماً الكثير من العروض التي تصل للملايين من أجل ظهورها تلفزيونياً في عدد من البرامج وترفض كأن الذي يعرض عليها 10 جنيهات، وكما عرضت عليها مشاركتها في أحد الأعمال الاجتماعية ولكنها رفضت أيضاً وقررت أن تلتزم بقرارها وألا تعود للتمثيل مجدداً، وفضلت الكتابة وتقوم

حالياً بكتابة خواطرها وأنه نجح في إقناعها أن تستمر في تجميعها حتى تصدرها في كتاب يحمل اسمها.

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وتابع أن زوجته في حالة خصام مع الكاميرا ولها الكثير من الأولويات وهي اهتمامها بزوجها وعائلاتها ومنزلها.

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