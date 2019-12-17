حقيقة خطوبة عمرو دياب ونجلاء بدر بعد انفصالها عن زوجها

حلت الفنانة نجلاء بدر ضيفة على برنامج إنسيدار بالعربي، وتحدثت عن حقيقة علاقتها بالمطرب عمرو دياب، بعد انتشار العديد من الصور لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت نجلاء بدر إنها على علاقة طيبة بعمرو دياب، ودائماً ما تحضر كافة حفلاته الغنائية، ولم تفوت أي لقاء يجمعهما إلا وتلتقط معه صوراً تذكارية.

وأضافت أن زوجها من عشاق عمرو دياب، ويحرص دائماً أيضاً على حضور كافة حفلاته، وأنها تشعر عندما تسمع عمرو دياب، بأنها تسمعه للمرة الأولى، وأوضحت أن علاقتها بدينا الشربيني جيدة جداً، وبينهما معزة كبيرة واحترام متبادل، وانتشرت هذه الشائعة بعد شائعة انفصال نجلاء عن زوجها، وهو ما نفته الفنانة الشابة تماماً.

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يشار إلى أن الفنانة نجلاء بدر قد شاركت مؤخراً في مسلسل شبر مية، الذي شاركت في بطولته بجانب الفنان أحمد السعدني، والفنان مراد مكرم، وحنان سليمان، وندا موسى، وثراء جبيل، ومحمد علي رزق، ومحمد أبوداود، وغيرهم من نجوم الدراما المصرية، واستطاعت أن تحقق من خلال دورها نجاحاً كبيراً، وأشاد بها الكثيرون من متابعي الدراما.

وكانت نجلاء بدر قد شاركت جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديو والصور إنستقرام، بصورة ظهرت من خلالها مع عمرو دياب والسيناريست تامر حبيب، وعلقت على الصورة وقالت: «الهضبة يا ناااس»، ونالت الصورة إعجاب الكثيرين، الذين كانت أغلب تعليقاتهم تشيد بإطلالتها مع عمرو دياب وتتساءل عن المكان الذي تقابلا به وعن علاقتهما.



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