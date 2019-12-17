احمد فهمي يكشف تفاصيل إصابته بمرض نادر

أحمد فهمي يكشف تطورات مرضه

حل الفنان أحمد فهمي ضيفاً على برنامج ترنديج الذي يعرض عبر إحدى الفضائيات العربية، وذلك بعد تكريمه بالمهرجان السنوي الذي تقيمه إحدى الجهات الإعلامية، وأعرب أحمد فهمي عن سعادته البالغة بالتكريم كأفضل ممثل كوميدي عام 2019، وأنه سيسعى خلال الفترة المقبلة للتأني في اختياراته الفنية؛ حتى يظل عند حسن ظن جمهوره به، وأن الجائزة ستمنحه مسئولية أكبر، وسينظر لما قدم ويتجنب الأخطاء التي قدمها قبل ذلك.

أحمد فهمي سيجري عملية جراحية خلال 6 أشهر

وتحدث أيضاً عن طبيعة مرضه وحالته الصحية، بعد أن أجرى عملية جراحية خلال الفترة الماضية، وقال إن حالته الصحية في تحسن مستمر، وأنه يعيش فترة نقاهة حالياً، وسيعيد الكشف مرة أخرى على العملية الجراحية بعد أسبوعين، إذا لم يجد تطوراً ملحوظاً في حالته الصحية، سيتم إجراء عمليه جراحية أخرى ولكن بعد 6 أشهر.

وتواجدت في الحفل الفنانة هنا الزاهد، التي حصلت على جائزة أفضل ممثلة كوميدية عن دورها في مسلسل الواد سيد الشحات، الذي خاضت به الموسم الرمضاني الماضي مع زوجها الفنان أحمد فهمي، وأثير حول جائزة هنا الزاهد ضجة كبيرة، وأعرب الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن أن هناك فنانات كوميديانات أخريات يستحققن الجائزة، ولكن الجوائز توزع حسب رأي منظم الحفل؛ حيث كان ينافس هنا الزاهد على هذه الجائزة، كل من: دنيا سمير غانم، وإيمي سمير غانم، وشيماء سيف.



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