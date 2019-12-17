قالت نور إمام، نجلة شقيق الفنان الكبير عادل إمام وتعمل مصممة أزياء، إنها لم تفكر في دخول المجال الفني؛ بسبب عشقها لتصميم الأزياء، والمشاركة في عروض الأزياء كافة.
وعن علاقتها بالفنان الكبير عادل إمام أكدت خلال لقائها بفضائية «إم بي سي 1»، إنها تربطها علاقة قوية بالفنان عادل إمام، موضحة: «عادل إمام هو عمي ووالدي الثاني، وقدوتي ومثلي الأعلى، وهو كبير العائلة».
وأضافت أن الفنان عادل إمام يقف بجانبها ويدعمها كثيراً من خلال حضور عروض الأزياء التي تشارك فيها، موضحة: «هناك الكثير من يعتقد أنني ابنة الفنان عادل إمام، والبعض الآخر تصور أنني زوجته».
شاهدي الفيديو :
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: ماذا قالت ابنة شقيق عادل إمام عنه وعن علاقتها به؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.