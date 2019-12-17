مفاجأة.. اصالة تغني لانغام بالرغم من خلافاتهما

إشادة بأصالة بعد غنائها لأنغام

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً للفنانة أصالة بجانب إحدى صديقاتها في كواليس تصوير أغنية جديدة لها لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، وهي تؤدي أغنية حالة خاصة جداً للمطربة أنغام، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد إبراهيم زوج أنغام.

وعلق الكثيرون من محبي أصالة على هذا المقطع وأشادوا بروح أصالة الفنية والتي جعلتها تؤدي الأغنية مع صديقتها، رغم خلافها الشديد مع الفنانة أنغام بعد أن تزوجت من الموزع أحمد إبراهيم والتي ترتبط مع زوجته الأولى بعلاقة أسرية، وسبق أن تحدثت أصالة عن أن أنغام أخذت أحمد إبراهيم من زوجته وأعلنت مقاطعتهما.

أصالة أحيت مؤخراً حفلة غنائية في موسم الرياض

يشار إلى أن الفنانة أصالة قد أحيت خلال الفترة الماضية عدداً من الحفلات الغنائية الضخمة كان آخرها بالمملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض الفني، وحققت في حفلها نجاحاً كبيراً، خاصة أنها قدمت أغلب الأغاني المميزة التي قدمتها طوال مشوارها والتي يطلبها منها الجمهور دائماً في الحفلات.

وأثارت أصالة خلال الفترات الماضية ضجة كبرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انتشار خبر انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان بعد أن اكتشفت خيانته لها مع الفنانة السورية نسرين طافش، وخرجت أصالة ونفت ما يتردد تماماً وأيضاً خرجت شام الذهبي ابنة أصالة لتنفي كل ما يتردد، ولكن الكثير من المقربين منهم أكدوا أنها انفصلت بالفعل.

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