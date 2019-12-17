احمد جمال يتعرض لحادث أثناء تصوير أغنيته الجديدة

لهذا السبب تعرض أحمد جمال لحادث في أثناء تصوير «قصاد عيوني»



كشف الفنان أحمد جمال في تصريحات صحفية عن تفاصيل الحادث الذي تعرض له مؤخراً في أثناء تصوير أغنيته الجديد «قصاد عيوني»، وقال إنه تفاجأ في أثناء تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب بأن السيارة التي يقودها «مانيوال»، وأنه قد توقف عن قيادة هذه النوعية من السيارات منذ ما يقرب من 10 سنوات، وأن الوقت الذي كانوا يقومون بتصوير الكليب فيه لم يكن كبيراً حتى يستطيع أن يحضر سيارة أخرى؛ لذلك كان يجب عليه أن يضع تركيزه في قيادة السيارة والغناء معاً؛ حتى يخرج الكليب بشكل جيد، ولكنه لم يستطع فعل هذا وأُصيب خلال تصوير الكليب.

أحمد جمال يستعد لمجموعة من الحفلات قريباً

وتحدث أحمد جمال أيضاً عن تجربة طرح أغاني ألبومه بشكل منفرد كما يفعل المطرب عمرو دياب الذي يقوم بطرح أغاني ألبومه على مدار عدة أسابيع، وقال أحمد جمال إن هذا الأمر لم يكن جديداً على الساحة الغنائية، وأن هذه التجربة أثبتت نجاح الأغاني وأخذ حق كل أغنية في الطرح.

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على ناحية أخرى يستعد أحمد جمال للتحضير لعدد من الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة التي تتزامن مع احتفالات رأس السنة ومن المقرر أن يقدم لجمهوره ومحبيه مجموعة جديدة من أغانيه خلال الفترة المقبلة.

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ويدرس أحمد جمال أيضاً عدة عروض فنية لخوض تجربة التمثيل، ولكنه لم يحسم قراره حتى الآن من خوض هذه التجربة.