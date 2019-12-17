أحلام تهاجم الأمير عبدالرحمن بن مساعد.. وما علاقة أصالة؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 09:53 مساءً - صدمت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ الجمهور بتعليق موجه للأمير والشاعر السعودي ​عبد الرحمن بن مساعد​ ولم يعرف ما قصدها من الموضوع.

ونشرت أحلام صورة ظهر فيها عبد الرحمن بن مساعد عبر حسابها الخاص وقالت في تعليقها على الصورة: “من ينتظر من غدر ومضه من وفا.. عبدالرحمن بن مساعد”.

واعتبر كثر ان احلام هاجمت الشاعر لانه تعاون مع الفنانة السورية أصالة نصري في ألبومها الخليجي الجديد وهذا ما يمكن ان تعتبر احلام خيانة لها اذ علقت على الموضوع بعد ساعات من اعلان أصالة عن هذا التعاون.