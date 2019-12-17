إبن شهيرة يعلّق بعد خلع والدته للحجاب

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 09:53 مساءً - بعد أن صدمت الممثلة المعتزلة ​شهيرة​ الجمهور بسبب ظهورها من دون حجاب ما دعا ابنها عمرو محمود ياسين للتعليق وقال إنه لا أحد يحق له التدخل في قرار والدته بخلع الحجاب أو العودة لارتدائه.

وأضاف: حين قررت والدتي ارتداء الحجاب في بداية التسعينيات لم يتدخل أحد منا في قرارها ، بالتالي ليس لنا أن نتدخل في قرارها حاليا بخلعه.

وكانت الفنانة شهيرة قد تعرضت لهجوم شديد بسبب خلعها الحجاب حتى ان بعض الفنانات علقن على الموضوع منهن عفاف شعيب التي قالت عن خلع شهيرة وسهير رمزي للحجاب: جايين تخلعوا الحجاب في السن دا؟