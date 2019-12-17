42 مليون يورو تكلفة احتفالات ألمانيا بميلاد بيتهوفن‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت في أوبرا بون بألمانيا، الإثنين، احتفالات ذكرى مرور 250 عاماً على ميلاد الموسيقار الشهير لودفيج فان بيتهوفن (1770 - 1827).

وأكدت وزيرة الدولة للشؤون الثقافية الألمانية، مونيكا جروترس، قوة أعمال المؤلف الموسيقي بيتهوفن العابرة للزمن.





وقالت جروترس: "حتى اليوم تلمس وتحرك وتثير موسيقاه الناس عبر جميع الحدود"، مضيفة أنه ليس من الصعب الاحتفاء به كنجم كبير على مستوى العالم في هذا العصر.

وسيستمر الاحتفال ببيتهوفن المولود في بون عام 1770 لمدة عام حتى 17 ديسمبر/كانون الأول 2020.

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وتبلغ تكلفة الاحتفالات على مستوى ألمانيا نحو 42 مليون يورو، وتتحملها الحكومة الاتحادية وحكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا ومنطقة بون.

ومن المخطط إقامة آلاف الحفلات الموسيقية وعروض الأوبرا والمؤتمرات في إطار فعاليات الاحتفالات.



