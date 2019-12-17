شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يشجع ابنته "ماريتا" بعد غناء "بشرة خير" فى منتدى الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان اللبنانى، عاصى الحلاني، على تشجيع نجلته "ماريتا"، بعد غنائها أغنية "بشرة خير" للفنان الإماراتى حسين الجسمى، فى منتدى شباب العالم المقام فى مدينة شرم الشيخ.

ونشر الحلاني، مقطع فيديو لنجلته اثناء غنائها على مسرح منتدي الشباب، وترديد وتفاعل الشباب المشارك في المؤتمر مع الاغنية الشهيرة، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر.

وفي تصريحات سابقة لـ "ماريتا الحلاني"، قالت " شيء يشرفني أن أغنى على مسرح منتدى الشباب فى شرم الشيخ، كما أننى فخورة باختيارى للغناء فى شرم الشيخ وسط مشاركة الآلاف من الشباب العربى والعالمى، مضيفة :"أحب مصر وأحب أن أشارك فى أى عمل فنى داخل مصر، فمصر بلد الفن والثقافة، ومهم لأى فنان شاب زيارتها والغناء فيها".