شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد تنضم لمسلسل الاختيار أمام كرارة وتجسد زوجة الأرهابى هشام عشماوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور غداً الأربعاء الفنانة دينا فؤاد أولى مشاهدها بمسلسل "الأختيار" بطولة النجم أمير كرارة، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى ، وتجسد دينا شخصية الأرهابى هشام عشماوى، الذى يجسده الفنان أحمد العوضى، وتدعى "نسرين عشماوى"، وتعد الشخصية التى تقدمها دينا محورية خلال الأحداث.

وانتهى بطل العمل أمير كرارة من تصوير الأسبوع الأول من المسلسل، الذى يعد من أقوى مسلسلات الموسم الدرامى، حيث يتناول حياة اسطورة الصاعقة الشهيد أحمد المنسى، وياصل كرارة التدريبات القتالية والقفز من أعلى الأسطح وتدريب الأسلحة والمطاردات الحربية وخلافه بجانب تصوير المسلسل، حتى يظهر المسلسل بشكل جيد ومميز للجمهور.

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يشار إلى أن دينا فؤاد تصور حالياً دورها فى مسلسل "الأخ الكبير" بطولة النجم محمد رجب، والذى يينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، ويشارك فى بطولته عبير صبرى وهبة مجدى ومحمد عز ومحمود حجازى وهاجر أحمد، وراندا البحيرى، وتأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل، من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً، من إنتاج "سينرجى".