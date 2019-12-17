شكرا لقرائتكم خبر عن بيورن أيرونسايد وسط الأموات فى تريلر الحلقة القادمة من Vikings والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة قنوات History الإمريكية، عن الملامح الأولي للحلقة الجديدة المرتقبة من الموسم السادس لمسلسل الأكشن والدراما الشهير Vikings، المقرر عرضها غداً عبر الشبكة.

وأبرز التريلر الرسمي الذى نشرته الصفحة الرسمية للشبكة، الخسارة الكبيرة التي تعرض لها بيورن أيرونسايد على يد شقيقة بعد الحرب الكبري التي خاضها الثنائي للاستيلاء على العاصمة.

مسلسل Vikings من تأليف الكاتب مايكل هيرست، وتم تصويره فى أيرلندا، وبدأ عرضه فى كندا وأمريكا يوم 3 مارس 2013، ويرصد قصصا مستوحاة من حياة أوائل الإسكندنافيين، شعب الفايكنج، الذين عاشوا فى العصور الوسطى، ويرصد حروبهم وتجارتهم واكتشافاتهم للبلاد الأخرى، وبروز شخصية راجنار لوثبروك بطل عصره، الذى استطاع اكتشاف بلاد أخرى لغزوها مثل إنجلترا وفرانكيا، وهى فرنسا.

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