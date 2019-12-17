تراند اليوم : رد عنيف من لقاء الخميسي علي منتقديها : كل واحد يبص في ورقته

لطالما يتعرض النجوم للانتقاد والهجوم بأسباب أو بدون أسباب، حيث يعتقد الجمهور أن انتقاد وتقييم النجم في حياته الشخصية حق مكتسب

وذلك ما تعرضت له الفنانة لقاء الخميسي مثل غيرها من النجوم، ولكنها قررت الرد على من ينتقدها، وجاء ذلك من خلال حسابها على انستجرام

ونشرت لقاء صورة لها وعلقت عليها كاتبةً: “لقاء .. هو ده أنا!، يا فنانة بتكتبي بالإنجليزي ليه؟، يا فنانة انت بتلبسي مفتوح ليه ما تلمي نفسك!، يووووه مالك لابسة مقفل كده ليه؟، انت قصيتي شعرك ليه؟ شكلك وحش ؟، انت طولتي شعرك ليه؟ شكلك بلدي!، انت بتنزلي بوست يوم الجمعة بدل ما تصلي؟، انت متصوره كدا ليه؟ فينك يا منصف؟ انت سالت ايدك خالص!، فستانك قرف وذوقك زفت، انت على فكره اخرتك جهنم .. اعرفي ربنا بقى!، إيه ده انت مسيحية ولا مسلمة ؟، انت سهرانة وبترقصي ومش حاسة بالناس! انت ماعندكيش دم.. حسبُنا الله فيكي وفي أمثالك.. جهنم وبئس المصير، ما تحترمي سنك بقى وتتلمي! انت قدوة!”

وتابعت لقاء ردها بعد أن ذكرت أمثلة عدة لما تتعرض له من انتقادات وإهانات، قائلة: “أولاً أحب أوجه الشكر للناس اللي بتحبني زي ما انا.. وجمهوري المهذب المحترم اللي مقدرني زي ما انا، ولو أحيانًا اختلف معايا في الرأي لا يفسد في الود قضيه بيننا، شكرًا. أما عن هؤلاء المتنمرين الكارهين للحياة والحب واحترام الآخر وتقبل الآخر، يا جماعة صفحتي هي بيتي اللي فاتحاه لحبايبي وصحابي اللي بيحبوني زي ما انا وانا باحبهم، أما عن هؤلاء الكارهين الحاقدين اللي مالهومش لا شغل ولا مشغلة غير إهانة الناس وفرض آرائهم على الآخرين بدون أي احترام للحريات واختلاف الآراء والطبائع والأفكار.. يا جماعة وفروا وقتكم الثمين في شيء أهم من أنكم تتابعوا شخص مش بتحبوه، واحتفظوا بطاقتكم الإبداعية في الإهانات والتنمر والألفاظ البذيئة والكره لنفسكم”

واختممت: “المهم إنكم تبقوا كويسين لنفسكم وحياتكم وماتحاولوش. تملوا علينا أراءكم الجدلية.. ماتضيعوش وقتكم الثمين مع حد مختلف عنكم وبيضايقكم.. الحياة لا تحتمل.. احفظوا وقتكم للمتعة والسعادة والتحقق بعيدًا عن الهري والسُباب والتنمر.. يمكن تعيشوا أحسن .. خليكم في حياتكم ودعوا الخلق للخالق.. ماتنصبوش نفسكم المتحدث باسم الله.. كل واحد ليه حياته.. كل واحد يبص في ورقته”