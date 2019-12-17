أقوى 10 أفلام ينتظرها الجمهور في 2020.. "مولان" الأبرز

اقترب عام 2019 من نهايته مسدلاً الستار على سنة حافلة بأفلام متنوعة، ومع قرب حلول 2020 يستعد المشاهدون لباقة من الأعمال الجديدة التي ستقدمها شركات الإنتاج السينمائي.

يأتي على رأس تلك الشركات "مارفل"، التي أعلنت عن خطتها لطرح مجموعة مميزة من أفلام الأبطال الخارقين.

ورصد موقع "آلت بريس" الأمريكي أبرز الأفلام المنتظرة لعام 2020 وهي:

1. The Grudge





يشهد عام 2020 إعادة إنتاج فيلم الرعب الشهير The Grudge في ثوب جديد، الذي يتناول تحقيق شرطية في جريمة قتل غامضة مرتبطة بمنزل تحاوطه أرواح شريرة.

وسيُطرح الفيلم في 3 يناير/كانون الثاني، وتدور أحداثه في أمريكا وليست اليابان كما في النسخة الأصلية.

2. Birds Of Prey

يستكمل الفيلم قصة هارلي كوين الشخصية التي ظهرت في فيلم Suicide Squad، إذ تتطرق أحداث العمل إلى تعامل كوين مع انفصالها عن الجوكر، وانضمامها إلى فريق مكون من 3 بطلات خارقات، ومعاً يحاولن إنقاذ فتاة اختطفها زعيم عصابة.

وسيُعرَض الفيلم في السينمات يوم 7 فبراير/شباط، وهو من بطولة مارجو روبي، وماري إليزابيث وينستد، وإيوان مكريجور.

3. Sonic The Hedgehog (القنفد سونيك)

عندما صدر الإعلان الترويجي الرسمي الأول لفيلم "القنفد سونيك" المأخوذ عن شخصية ألعاب الفيديو الشهيرة، اشتعل غضب الإنترنت كونه أقرب للبشر ولا يشبه اللعبة بأي شكل.

ومؤخراً، طرح صناع الفيلم إعلاناً جديداً بعد تغيير شكل "سونيك" استجابة لرغبة الجمهور، ويتناول محاولة شرطي محلي إنقاذ "سونيك" الذي يتعرض لمطادرة من أفراد الحكومة الذين يحاولون الاستيلاء على قواه الخارقة.

وسيُطرَح الفيلم في 14 فبراير/شباط، وهو من بطولة جيم كاري.

4. A Quiet Place 2 (مكان هادئ 2)

يعتزم صنّاع فيلم "مكان هادئ" طرح جزء ثانٍ من العمل الذي حقق نجاحاً كبيراً في 20 مارس/آذار، وهو من بطولة إميلي بلنت وكيليان مورفي.

ويدور فيلم الخيال العلمي بعد نهاية الحضارة الإنسانية مجسداً صراع عائلة للبقاء على قيد الحياة وسط وحوش خارقة تتغذى على البشر.

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5. Mulan

واحد من أكثر الأفلام المنتظرة لعام 2020، إذ أعلنت شركة "ديزني" عن تحويل سلسلة أفلام الرسوم المتحركة الناجحة "مولان" إلى أخرى حية، على أن يُطرح في 27 مارس/آذار.

ويتناول الفيلم محاولة فتاة التطوع في الجيش الصيني بدلاً من والدها العجوز، متنكرة في هيئة رجل، وهناك تخوض مغامرات غير متوقعة.

6. Black Widow

أعلنت شركة "مارفل" اعتزامها طرح أعمال عدة في عام 2020، تبدأها بفيلم "بلاك ويدو" المأخوذ عن شخصية البطلة الخارقة التي تحمل الاسم نفسه، من بطولة سكارليت جوهانسون.

وتدور أحداث الفيلم الذي سيُطرح بدور العرض السينمائي في 1 مايو/أيار حول حياة "بلاك ويدو" قبل انضمامها إلى فريق "أفنجرز" وتدريبات الجاسوسية التي خاضتها.

7. Wonder Woman 1984 (المرأة الخارقة 1984)

تعود المرأة الخارقة بجزء جديد عام 2020، بعد نجاح الجزء الأول الذي صدر عام 2017.

ويتناول الفيلم الذي سيعرض في 5 يونيو/حزيران مواجهة "وندر وومن" والشريرة الخارقة "تشيتا"، وهو من بطولة جال جادوت.

8. No Time to Die (لا وقت للموت)

يتناول الفيلم عودة العميل البريطاني جيمس بوند من التقاعد لمساعدة صديقه في القبض على عالم مجنون يمتلك أسلحة تكنولوجية خطيرة قادرة على تدمير البشرية.

وسيُطرَح الفيلم قي 10 أبريل/نيسان، وهو من بطولة دانيال كريج ورامي مالك.

9. Top Gun 2: Maverick

بعد أكثر من 20 عاماً، يعود فريق "توب جن" إلى شاشة السينما ببطولة جديدة.

حتى الآن، لم يفصح صُناع الفيلم عن حبكته، لكنهم أعلنوا طرحه في 25 يونيو/حزيران، وهو من بطولة توم كروز ومايلز تيلر.

10. Halloween Kills

يعود القاتل المتسلسل مايكل مايرز عام 2020، محاولاً قتل الناجية الوحيدة من جرائمه لوري سترود.

الفيلم من بطولة نيك كاسل وجيمي لي كرتيس، وسيُطرح في 16 أكتوبر/تشرين الأول.