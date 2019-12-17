ستيفاني صليبا ومعتصم النهار نجمان متوازيان لن يلتقيا في رمضان

قبل انطلاق التصوير بأسابيع قليلة، اعلنت الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا انسحابها من مسلسل “من الآخر” الذي كان سيجمعها مع الممثل السوري معتصم النهار في رمضان 2020، انتاج صبّاح أخوان.

ونشرت “صليبا” صورة تجمعها مع المنتج صادق الصبّاح، وأرفقتها بالتعليق التالي: “أعلن بكل محبة، وبالإتفاق مع المنتج الصديق صادق الصبّاح إنسحابي من مسلسل “من الآخر” متمنية للزملاء الأعزاء كل التوفيق في هذا المشروع. إنتظروا إعلاني عن عملي الجديد مع شركة الصبّاح قريباً”.

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بدوره غرّد صادق الصبّاح حول الموضوع، معلناً عن مشروع جديد يجمع الشركة وستيفاني. وكتب: “مع إعلان النجمة ستيفاني صليبا إنسحابها من مسلسل “من الآخر” نؤكد إحترامنا لقرارها ونعلن قريباً المشروع الجديد الذي سيجمعها بشركة الصبّاح”.

لم تكشف ستيفاني في تغريدتها حول الأسباب التي دفعتها الى اتخاذ هكذا قرار، وهل المشروع الجديد الذي تعمل عليه مع الصبّاح هو لرمضان 2020 مع النجم رامي عياش كما سبق وانتشر في الأشهر الماضية أم أنها ستغيب عن شاشة رمضان؟ سننتظر ونرى…

نذكر ان “صليبا” كانت قد خاضت السباق الرمضاني 2019 بمسلسل حمل عنوان “دقيقة صمت”، حيث شاركت في بطولته الى جانب عابد فهد، فادي ابي سمرا، خالد القيش ونخبة من نجوم الدراما والتمثيل. انتاج شركة الصبّاح للاعلام.