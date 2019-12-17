هاني رمزي يرثي أيقونة فرقة رضا عبر "تويتر"

رثى الفنان هاني رمزي، أيقونة فرقة رضا، الفنان الراحل حسن عفيفي، عبر تغريدة في «تويتر»، قائلاً: «رحم الله الفنان الكبير حسن عفيفي أحد أكبر وأعظم مصممي الاستعراضات في العالم العربي، وداعًا للقلب الطيب وداعًا يا جاري العزيز يا عِشرة العمر، يا من وقفت معي وساندتني كثيرًا ستظل دائما ذكراك عطرة في قلوبنا».

رحل مصمم الاستعراضات الفنان حسن عفيفي، الأحد، وذلك بعد صراع مع المرض. وقال الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، لـ«المصري اليوم» إنه سيتم تشييع جثمان الراحل عقب صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة.

يُشار إلى أن الفنان الراحل له رصيد حافل من الأعمال، حيث بدأ راقصا مع فرقة رضا، وقدم عددا من الأدوار في الكثير من الأفلام، منها «إجازة نصف السنة»، «غرام في الكرنك»، وشارك المخرج فهمي عبدالحميد على مدار سنوات في تصميم رقصات فوازير رمضان مع الفنانين نيللي، شيريهان وسمير غانم، وهو زوج الفنانة هناء الشوربجي.

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