كاردي بي تُفاجِئ زوجها بهديةٍ قيمة بعيد ميلاده







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: فاجأت النجمة الأميركية كاردي بي زوجها المغني أوفست، بهدية باهظة في عيد ميلاده الـ27. وبدا المغنّي الأميركي منبهراً لحظة اكتشافه لوجودها موضبة بأوراق نقدية من فئة 1000 دولار ليبلغ مجموعها 500 ألف دولار أميركي حسبما يظهر من الفيديو الذي نشره عبر صفحته الخاصة على "إنستغرام". حيث قالت بأنه يستحقها ويمكنه شراء سيارة أو المزيد من الملابس أو المجوهرات. ويفعل بها كل ما يريد”.

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