مي سليم تتقمص دور الرجل المدخن







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تقمصت الممثلة مي سليم دور الرجل بفيديو قصير أثار جدلاً بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث ظهرت وهي ترتدي ملابس للرجال مع شعر مستعار تُجسد من خلاله دور الرجل المدخن بطريقةٍ عبثية

وعلّقت سليم على الفيديو، كاتبة: "الجزء التاني من كوكي الروش طحن. بطل سجاير المقرفة دي بقى عشان صحتك. والشباب للي عامل فيها روش إحنا فاهمين الحركات دي ماشي. ماشي سلام يا عم الأمور".

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