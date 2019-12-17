شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. سامح حسين يبدأ رحلة "المتفائل" بالمحافظات من الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح القومى بالبيت الفنى للمسرح إن العرض المسرحى "المتفائل" من إنتاج الفرقة، يستعد لأولى جولاته خارج القاهرة، حيث يبدأها بمحافظة الإسكندرية ابتداء من الأحد الموافق ٢٢ديسمبر الجارى و لمدة أسبوعين فى تمام الثامنة مساء على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية.

و أضاف "طلبة" أن العرض المسرحى "المتفائل" يتمتع بعدة عناصر تساعده على جذب الجمهور من أهمهم المستوى الفنى الراقى و جودة العناصر الفنية بالعرض المسرحى مما يجذب الجمهور و يمتعه بوجبة فنية دسمة، وأعرب عن سعادته لاحتفال جمهور الإسكندرية بالسنة الجديدة مع فريق عمل العرض المسرحى" المتفائل"، و الذى يبث مزيدا من التفاؤل و البهجة و السعادة مع بداية عام جديد.

جدير بالذكر أن عرض "المتفائل" حقق نجاحا جماهيرا مبهرا منذ افتتاحه فى يوليو الماضي، وطوال 75 ليلة عرض متواصلة على خشبة المسرح القومى بالعتبة رافعا لافتة كامل العدد ، و يأتى قرار عرضه بالإسكندرية لوصول العرض لجمهور مختلف، و تطبيقا لمبدأ العدالة الثقافية، حيث من المقرر ان يجوب العرض محافظات الغربية ، قنا، أسوان ، قبل عودته مرة أخرى بالقاهرة .

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يذكر أن عرض "المتفائل" تدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل و الأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل، العرض من بطولة سامح حسين، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، حنان عادل، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامى و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام.