شكرا لقرائتكم خبر عن ماجوت روبى تطلق العنان للفوضى فى لقطات جديدة من فيلمها Birds of Prey والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لمسلسل الاكشن المنتظر Birds of Prey، بطولة النجمة العالمية مارجوت روبي، عن لقطات جديدة للفيلم المقرر عرضه يوم 7 فبراير عام 2020 فى دور العرض السينمائى، وظهرت روبى فى اللقطات الجديدة وهى ترفع شعار الفوضى للجميع.

فيلم "Birds of Prey" يدور بعد انفصال هارلى كويننعن الـ Joker، حيث تنضم إلى الأبطال الخارقين Black Canary وHuntress وRenee Montoyaلإنقاذ فتاة صغيرة من شر الـ"Joker".

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مارجوت روبي

الفيلم من بطولة مارجوت روبى، مارى اليزابيث وينستيد، ايوان ماكجريجور، جورنى سموليت بيل، روزي بيريز، كريس ميسينا، ديريك ويلسون، ماثيو ويليج، ومن تأليف كريستينا هودسون، وإخراج كاثى يان.



