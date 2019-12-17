- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن ماجوت روبى تطلق العنان للفوضى فى لقطات جديدة من فيلمها Birds of Prey والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لمسلسل الاكشن المنتظر Birds of Prey، بطولة النجمة العالمية مارجوت روبي، عن لقطات جديدة للفيلم المقرر عرضه يوم 7 فبراير عام 2020 فى دور العرض السينمائى، وظهرت روبى فى اللقطات الجديدة وهى ترفع شعار الفوضى للجميع.
فيلم "Birds of Prey" يدور بعد انفصال هارلى كويننعن الـ Joker، حيث تنضم إلى الأبطال الخارقين Black Canary وHuntress وRenee Montoyaلإنقاذ فتاة صغيرة من شر الـ"Joker".
مارجوت روبي
الفيلم من بطولة مارجوت روبى، مارى اليزابيث وينستيد، ايوان ماكجريجور، جورنى سموليت بيل، روزي بيريز، كريس ميسينا، ديريك ويلسون، ماثيو ويليج، ومن تأليف كريستينا هودسون، وإخراج كاثى يان.
كانت هذه تفاصيل خبر ماجوت روبى تطلق العنان للفوضى فى لقطات جديدة من فيلمها Birds of Prey لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.