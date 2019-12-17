راجح داوود يقدم الموسيقى التصويرية للفيلم الروائى "كان لك معايا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الموسيقار راجح داوود الموسيقى التصويرية للفيلم الروائى القصير "كان لك معايا "، الذى يقوم ببطولته كل من الفنانة صفية العمرى والفنان محمود قابيل، ومن إخراج روجينا بسالى.
وتواصل حالياً مخرجة الفيلم روجينا بسالى مونتاج العمل، بعدما تم الانتهاء من تصوير كافة مشاهده خلال الفترة الماضية، حيث أكدت أن فريق العمل سعيد للغاية بانضمام واحد من اعلام الموسيقى التصويرية فى مصر كـ راجح دواد للفيلم وهو ما سيضيف إلى قيمة العمل.
وتدور أحداث فيلم "كان لك معايا" فى إطار اجتماعى رومانسى، وهو من بطولة الفنانة صفية العمرى والفنان محمود قابيل، وبالاضافة إلى كل من الشباب منة جلال وأسامة أسعد وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، تأليف روجينا بسالى ويوسف وجيه، ومن إخراج روجينا بسالى.
ويعد الموسيقار راجح داوود واحداً من أهم الموسيقيين فى مصر، حيث قدم العديد من المؤلفات الموسيقية مثل البحث عن سيد مرزوق، الكيت كات، أرض الخوف، رسائل البحر، مواطن ومخبر وحرامى، الراعى والنساء، وغيرها من الأعمال.
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