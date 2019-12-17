شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عزاء الراحل حسن عفيفى بمسجد الشرطة ودلال عبدالعزيز أول الحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل عزاء الراحل الفنان حسن عفيفى الذي يقام بمسجد الشرطة بطريق صلاح سالم والتي وافته المنية أول أمس وكانت الفنانة دلال عبدالعزيز أول الحضور لتقديم واجب العزاء.

يذكر أن الفنان حسن عفيفى، أشهر مصمم استعراضات، وأحد أعمدة فرقة رضا للفنون الشعبية، وزوج الفنانة هناء الشوربجي وقد رحل بعد صراع مع المرض لمدة شهرين بأحد المستشفيات الخاصة.

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حسن عفيفى بدأ حياته راقصًا مع فرقة رضا ومحمود رضا وقام بعدة أدوار فى فيلم غرام فى الكرنك وإجازة نصف السنة، وبعد ذلك فى فيلم فتاة الاستعراض، ثم بعد اعتزال الرقص قام بالعمل كمصمم رقصات، وأعد تصميم رقصات فوازير نيللى وسمير غانم مع المخرج فهمى عبدالحميد، وصمم أيضا الكثير من استعراضات الأعمال المسرحية للفنان محمد صبحى.