النهاردة عندي و بكرة عندك .. شعار تامر حسني والسقا وأحمد فهمي وأكرم حسني

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرة هي الصداقات في الوسط الفني والكيميا التي تربط فنان بـ أخر وعلاقة المحبة والصداقة يكون لها واقعها في مجاملة الفنانين فيقبل الفنان البطل أن يظهر في عمل فني لزميل له كضيف شرف في مشهد أو مشهدين، وهذا ما حد ث مؤخرا مع نجمين كبيرين لهما شعبيتهما وجمهورهما وهما النجم أحمد السقا والنجم تامر حسنى.
تامر حسنى
تامر حسني وأحمد السقا
أكرم حسنى وأحمد فهمى
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