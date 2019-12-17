شكرا لقرائتكم خبر عن النهاردة عندي و بكرة عندك .. شعار تامر حسني والسقا وأحمد فهمي وأكرم حسني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرة هي الصداقات في الوسط الفني والكيميا التي تربط فنان بـ أخر وعلاقة المحبة والصداقة يكون لها واقعها في مجاملة الفنانين فيقبل الفنان البطل أن يظهر في عمل فني لزميل له كضيف شرف في مشهد أو مشهدين، وهذا ما حد ث مؤخرا مع نجمين كبيرين لهما شعبيتهما وجمهورهما وهما النجم أحمد السقا والنجم تامر حسنى.

النجم تامرحسنى شارك كضيف شرف مع النجم أحمد السقا في مسلسله "ولد الغلابة"، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى، وشاركه البطولة إدوارد، صفاء الطوخى، إنجى المقدم، هبة مجدى، كريم عفيفى، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامى .

ليأتى النجم أحمد السقا ويظهر كضيف شرف فى فيلم "الفلوس"، للنجم تامر حسنى، والمقرر طرحه فى السينمات خلال الأسبوع المقبل، والفيلم قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد .

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تامر حسنى



تامر حسني وأحمد السقا

ونفس الأمر ينطبق على نجمى الكوميديا أكرم حسنى وأحمد فهمى، حيث ربطت بينهما علاقة صداقة ومحبة كبيرة، ليشارك أكرم حسني كضيف شرف في مسلسل أحمد فهمى "الواد سيد الشحات"، والذى عرض رمضان الماضى، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وشارك أحمد فهمي البطولة كل من هنا الزاهد، محمد عبد الرحمن، جاء ذلك كردا للجميل من أكرم حسنى لـ أحمد فهمى، بعدما ظهر الأخير معه كضيف شرف فى مسلسل "الوصية"، من بطولة أكرم حسنى، والذى عرض فى موسم رمضان قبل الماضى، وشارك فى بطولته أحمد أمين، وإخراج خالد الحلفاوى.

أكرم حسنى وأحمد فهمى