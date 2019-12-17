شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش فى جولة بمعبد فيلة بأسوان.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص دائما الفنانة السورية نسرين طافش، مشاركة جمهورها صوروفيديوهات يومياتها، حيث شاركت جولتها الرائعة فى معبد فيلة بأسوان، وسط ترحيب كبير من متابعيها على السوشيال ميديا.

ودعت "نسرين" جمهورها مشاهدة جولتها فى أسوان، حيث قالت:"روحو على انستا ستوري أو السناب تبعي و اتعرفوا على جمال أسوان و معبد فيلا .. معبد الحب".





وكانت قد التحقت الفنانة نسرين طافش بأسرة مسلسل "ختم النمر" فى أسوان لتصوير عدد من مشاهدها هناك، حيث سافر فريق عمل المسلسل إلى هناك نهاية الأسبوع الماضى، على أن يستغرق التصوير 13 يوماً وبعدها يعودوا إلى القاهرة لاستئناف باقى المشاهد .

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"ختم النمر" يسجل التجربة الثانية للفنانة نسرين طافش فى الدراما المصرية بعدما قدمت أولى تجاربها عبر مسلسل "ألف ليلة وليلة" عام 2014 تأليف محمد ناير وإخراج رؤوف عبد العزيز وشاركت فى بطولته إلى جانب شريف منير ونيكول سابا وأمير كرارة وآسرياسين وهنا الزاهد وقيس شيخ نجيب وعائشة بن أحمد محمد عبد الرحمن توتا وعدد كبير من الفنانين