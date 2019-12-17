شكرا لقرائتكم خبر عن موعد جديد.. كايرو شو تعلن انطلاق عرض مسرحية علاء الدين بالرياض 25 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة مسرح كايرو شو عن تعديل موعد إطلاق العرض الاول لمسرحية علاء الدين بطولة النجم أحمد عز، وذلك بالاتفاق مع إدارة موسم الرياض الترفيهى، حيث ستنطق العروض ابتداء من يوم 25 ديسمبر بدلًا من 23 ديسمبر وذلك لتجهيز المسرح بالأجهزة الحديثة والتى تقدم لأول مرة على المسرح لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الجمهور. وأبدى المخرج مجدى الهوارى الشريك المؤسس لكايرو شو تقديره للاهتمام الكبير الذى توليه إدارة موسم الرياض لهذا العرض والذى تجسد بشكل واضح فى الدعاية الضخمة لمسرحية علاء الدين بالرياض. وتوجه الهوارى بالشكر إلى المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه لرعايته الكبيرة ودعمه لهذه الحملة الدعائية التى انطلقت بالفعل بشكل ضخم ومختلف للمسرحية والمقرر عرضها فى موسم الرياض على مسرح الأميرة نور. مسرحية علاء الدين إخراج مجدى الهوارى وبطولة النجم أحمد عز ويشاركه البطولة، تارا عماد (ياسمين) ومحمد ثروت (الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامى مغاورى (السلطان)، إسلام إبراهيم (قفة)، محمد جمعة (فرعون). Advertisements

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