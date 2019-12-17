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شكرا لقرائتكم خبر عن "عقد مع الشيطان" يفتتح عروض مهرجان نقابة المهن التمثيلية السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر
تدور أحداث المسرحية فى إطار كوميدى بين الشيطان وزين حيث نرى زين الشاب اليائس من الحياة يحاول أن يحقق أى إنجاز له، ولم يتمكن من ذلك إلا بمساعدة الشيطان، فيطلبه زين فيأتى له ولكن الشيطان يضع شروطا لكى يحقق أحلامه.
يجسد شخصية زين بطل العمل أحمد بسيم، بينما يجسد شخصية الشيطان الفنان محمد صلاح، والمسرحية تأليف محمد سالم وإعداد موسيقى لعمرو دياب وديكور محمد عبد الرحيم، وإخراج الفنان مصطفى سليمان.
يذكر أن أحمد بسيم ومصطفى سليمان قدما مسرحية "شقة للبيع" ولاقت نجاحا كبيرا فى مصر وسلطنة عمان والمملكة المغربية إذ شاركت فى مهرجانات دولية.
أحمد بسيم
بوستر "عقد مع الشيطان"
مصطفى سليمان
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