"عقد مع الشيطان" يفتتح عروض مهرجان نقابة المهن التمثيلية السبت المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح مسرحية "عقد مع الشيطان" عروض مهرجان نقابة المهن التمثيلية يوم السبت المقبل بمسرح النهار بشارع قصر العينى فى تمام الساعة 7 مساء، بحضور نجم عالمى كبير سيكون ضيف الفعاليات لم تفصح إدارة المهرجان عن هويته بعد.

تدور أحداث المسرحية فى إطار كوميدى بين الشيطان وزين حيث نرى زين الشاب اليائس من الحياة يحاول أن يحقق أى إنجاز له، ولم يتمكن من ذلك إلا بمساعدة الشيطان، فيطلبه زين فيأتى له ولكن الشيطان يضع شروطا لكى يحقق أحلامه.

يجسد شخصية زين بطل العمل أحمد بسيم، بينما يجسد شخصية الشيطان الفنان محمد صلاح، والمسرحية تأليف محمد سالم وإعداد موسيقى لعمرو دياب وديكور محمد عبد الرحيم، وإخراج الفنان مصطفى سليمان.

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يذكر أن أحمد بسيم ومصطفى سليمان قدما مسرحية "شقة للبيع" ولاقت نجاحا كبيرا فى مصر وسلطنة عمان والمملكة المغربية إذ شاركت فى مهرجانات دولية.