محمد صبحي ودلال عبد العزيز وهناء الشوربجي أول حضور عزاء حسن عفيفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تصوير - محمود عبدالناصر:

حرص الفنان محمد صبحي على الحضور مبكرًا لتقديم واجب العزاء في مصمم الاستعراضات حسن عفيفي، المقام في مسجد الشرطة بصلاح سالم.

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كما حضرت الفنانة دلال عبد العزيز والفنانة هناء الشوربجي لسرادق العزاء مع عدد من أهل وأصدقاء الفنان الراحل.

وتوفي الفنان ومصمم الرقصات الفنان حسن عفيفي، يوم الأحد الماضي، بعد صراع قصير مع المرض، وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة عصر الأحد في مسجد السيدة نفيسة.

وأعلن مدير الإنتاج أمين العسال وفاة الفنان، وكتب "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله الفنان الكبير الأستاذ حسن عفيفي، وصلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر اسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".