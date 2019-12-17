لهذا السبب.. علي الحجار وزوجته في عمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشر الفنان علي الحجار صورة برفقة زوجته، من مطار القاهرة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق الحجار على الصورة:"مطار القاهرة الآن، في الطريق إلى سلطنة عمان".

ويسافر الحجار إلى سلطنة عمان لاستلام جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب.

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كان مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، قد أعلن مؤخرًا أسماء الفائزين بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في دورتها الثامنة، التي تنافس فيها العمانيون إلى جانب أشقائهم العرب في فروع الثقافة والفنون والآداب.

وفاز الفنان علي الحجار بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب (عن فرع الفنون)، حيث سيحصل على وسام السُّلطان قابوس، إضافة إلى مبلغ مالي وقدره 100 ألف ريال عماني.

جدير بالذكر أن علي الحجار طرح مؤخرًا أغنية "اللي اشترى"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات حسن رياض، ألحان حسن زكي، توزيع مادو، إخراج هاشم ‏طاهر.