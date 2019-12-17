محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
نشرت الفنانة السورية نسرين طافش مجموعة من الصور ومقطع فيديو، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، خلال زيارتها لمدينة أسوان.
وظهرت طافش في الفيديو من داخل معبد "فيلة"، وعلقت بقولها: "تعرفوا على جمال أسوان ومعبد فيلة، معبد الحب".
وكانت طافش ضمن حضور الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي، التي انطلقت الأربعاء 20 نوفمبر الماضي، واستمرت فعالياتها حتى 29 من الشهر نفسه.
يذكر أن آخر أعمال الممثلة السورية، مسلسل "مقامات العشق"، وهو من بطولة يوسف الخال، مصطفى الخاني، لجين إسماعيل.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو وصور| نسرين طافش تزور معبد فيلة في أسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.