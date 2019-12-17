فيديو وصور| نسرين طافش تزور معبد فيلة في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش مجموعة من الصور ومقطع فيديو، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، خلال زيارتها لمدينة أسوان.

وظهرت طافش في الفيديو من داخل معبد "فيلة"، وعلقت بقولها: "تعرفوا على جمال أسوان ومعبد فيلة، معبد الحب".

وكانت طافش ضمن حضور الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي، التي انطلقت الأربعاء 20 نوفمبر الماضي، واستمرت فعالياتها حتى 29 من الشهر نفسه.

يذكر أن آخر أعمال الممثلة السورية، مسلسل "مقامات العشق"، وهو من بطولة يوسف الخال، مصطفى الخاني، لجين إسماعيل.