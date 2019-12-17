مخرج "الطوق والأسورة" يُهدي جائزة مهرجان قرطاج إلى روح محسن حلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

أهدى المخرج ناصر عبد المنعم، جائزة أفضل عرض مسرحي التي نالها عن مسرحية "الطوق والأسورة "بمهرجان أيام قرطاج المسرحية بتونس، إلى روح صديقه المخرج الراحل محسن حلمي، الذي توفي الأربعاء، بعد معاناته مع المرض.

وقال المخرج ناصر عبد المنعم في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "عند ما رحل محسن حلمي عن دنيانا كنت في تونس أستعد لتقديم عرض "الطوق والأسورة" ضمن عروض المسابقة الرسمية لأيام قرطاچ المسرحية الدورة 21، وحزنت كثيرًا على رحيله، لأنني خسرت صديقًا حبيبًا نبيلاً، وخسر المسرح المصري مخرجًا فذًا، وحزنت أكثر أن السفر حال بيني وبين وداعه الأخير".

وأضاف: "أقل شيء أستطيع تقديمه هو أن أُهدي جائزة مهرجان قرطاچ إلى روحه الطاهرة.. محسن رحل عنا جسدًا ولكنه باقٍ بيننا بإبداعاته وسيرته الرائعة العطرة".

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وكان مخرج "الطوق والأسورة" قد كتب عبر صفحته بموقع فيس بوك: "هذه الجائزة إهداء إلى روح صديقي الحبيب النبيل المخرج القدير محسن حلمي.. رحمه الله".

وقُدمت "الطوق والأسورة" للمرة الأولى في الدورة الثامنة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 1996، وحصل مخرجها ناصر عبد المنعم على جائزة أفضل إخراج في المسابقة الرسمية للمهرجان، وهي الجائزة الأولى لمصر في المهرجان، وتمت إعادة إنتاج العرض عام 2018 ضمن الاحتفال باليوبيل الفضي للمهرجان التجريبي، وشارك العرض ضمن العروض المتنافسة على جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي بمهرجان المسرح العربي الذي نظمته الهيئة العربية للمسرح يناير 2019، وحصل على جائزة أفضل عرض عربي، لتصبح أول جائزة لعرض مصري في المهرجان العربي، وعُرض بهذه المناسبة كعرض الافتتاح في أيام الشارقة المسرحية بدولة الإمارات، كما شارك في شهر أغسطس الماضي بالمهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الـ12.

وتدور أحداث "الطوق والأسورة" في صعيد مصر، حيث يصور العرض معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، العرض عن رواية يحيى الطاهر عبدالله، دراماتورجي سامح مهران، ومن بطولة فاطمة محمد علي، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل، سلمى عمر، سارة مصطفى، نائل علي، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط وفرقته، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبدالمنعم، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.